”En enorm besvikelse, sa att jag inte håller med”

Noel Törnqvists 2025 är något i hästväg. Allsvenskans bästa målvakt, SM-guld, uttagen i landslaget och en flytt till Cesc Fábregas storsatsande Como.

Men ett smolk i glädjebägaren har ändå succémannen: att han blev placerad på läktaren i VM-kvalet mot Schweiz tidigare i november månad.

– Det var en enorm besvikelse och jag sa till Graham (Potter) att jag givetvis inte håller med honom, säger 23-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter det sensationella SM-guldet med Mjällby är Noel Törnqvist nu en Como-spelare.

Semstern har ställts in för att målvakten i stället redan nu ska inrätta sig som ett namn i Serie A, detta på forne världsstjärnan Cesc Fábregas initiativ som sedan 2023 direkt efter avslutad spelarkarriär rattar klubben från bänken.

Frågan är om Törnqvist redan i januari när han är spelklar för sin nya klubb kommer ta över förstaplatsen från fransmannen Jean Butez?

– Det gäller att ha tålamod, men jag vill sätta min prägel på laget direkt, bidra med det som jag kan. De har en bra målvakt redan men jag ska göra det så svårt som möjligt för Cesc att hålla mig på bänken, säger Törnqvist till FotbollDirekt.

Medger förvåning efter läktarplatsen: ”Inget jag var beredd på”

23-åringen berättar att han flera gånger fått nypa sig i armen kring det succéartade 2025 med SM-guld, utsedd till allsvenskans bästa målvakt, flytten till Como och så uttagen till landslaget.

Foto: Bildbyrån

Men trots att det sistnämnda var en milstolpe är han inte glad över att blivit placerad på läktaren i VM-kvalmatchen mot Schweiz tidigare i november månad.

– Det var givetvis en enorm besvikelse. Det var inget som jag var beredd på. Klart det var väldigt tråkigt, säger Törnqvist och fortsätter:

– Det är Graham (Potter) som är ”the boss”. Jag sa till honom att jag givetvis inte håller med, att jag inte har samma syn men det är han som är tränaren och jag respekterar det till 110 procent. Han är en fantastisk ledare och tränare. Så ja, givetvis är jag besviken kring det men det är han som bestämmer.

Med andra ord ser förbundskapten Potter på landslagshierarkin bland målvakterna som att Törnqvist just nu är fyra bakom Viktor Johansson, Jacob Widell Zetterström och Kristoffer Nordfeldt. När FD frågar Törnqvist var i hierarkin han själv tycker att han borde vara för stunden skrattar han och viftar bort direkt.

– Nej, något sådant vill jag inte gå in på. Jag är enormt tacksam att få vara med i landslagsmiljön, men å andra sidan är jag inte där för att be om ursäkt heller. Det är tre andra fantastiska målvakter där också, så vi får se.