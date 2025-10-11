TV: Erling Haaland missar straff – två (!) gånger

Under lördagen ställs Norge mot Israel i VM-kvalet.

Då har Erling Haaland haft chansen att göra två mål från straffpunkten – och missat båda gångerna.

VM-kvalmatchen mellan Norge och Israel på Ullevål i Oslo har varit omskriven. Detta till följd av att det norska fotbollsförbundet har markerat mot Israel på grund av konflikten i Gaza. Vid en seger för Norge kommer de även att skänka vinsten från publikintäkterna till organisationen läkare utan gränser.

Väl på fotbollsplanen hann matchen knappt starta innan hemmanationen tilldelades en straffspark.

Vem som tog hand om den? Manchester City-stjärnan Erling Braut Haaland. Däremot skulle anfallaren, för ovanlighetens skull, missa sparken från elva meter. Däremot fick han chans att göra om och göra rätt, då straffen fick slås om då Isreal-keepern Daniel Peretz lämnade sin mållinje för tidigt.

Vid det andra försöket – misslyckades Haaland att göra mål igen då Petrez räddade.

Däremot skulle Norge, strax före 20 spelade minuter, ta ledningen. Detta via ett självmål från Anan Khalaili som nickade bollen i eget mål efter ett inlägg från Alexander Sørloth.

Matchen pågår.

Norge: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe – Bobb, Berge, Berg – Sørloth, Haaland, Nusa.

Israel: Peretz; Dasa, E. Peretz, Nachmias, Blorian, Revvio – Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon – Khalaili.