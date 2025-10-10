Norge rustar inför VM-kvalmatchen mot Israel.

I Oslo pågår ett stort säkerhetspådrag – det största för ett sportevenemang i Norge sedan 1994, enligt TV2.

Foto: Alamy

På lördag tar det norska landslaget emot Israel i kvalet till VM 2026, men redan under torsdagen anlände gästerna till huvudstaden Oslo. Det har tidigare rapporterats bli avspärrningar runt matcharenan Ullevål till följd av det spända säkerhetsläget runt Israel.

När det israeliska landslaget anlände till Oslo stod den norska polisen inte oförberedd. Enligt VG har stängsel och avspärrningar rests utanför Israels spelarhotell och en polishelikopter har setts över huvudstaden.

Israels spelarbus. Foto: Alamy

”Vår verklighet”

Tungt beväpnad polis mötte upp israels landslag när spelarna landade under torsdagskvällen och landslaget fördes snabbt in på en buss. Enligt norska TV2 har Israel även med sig egna säkerhetsstyrkor till bortamatchen mot Norge. Säkerhetspådraget kring matchen beskrivs av TV2 som det största för ett sportevenemang i Norge sedan OS i Lillehammer 1994.

– Vi märker det, så klart. Varje gång vi lämnar hotellet har vi två bilar framför oss och två bakom. Även om vi bara ska gå ut och köpa något eller bara se dagsljuset, säger Israels förbundskapten Ran Ben Shimon.

– Det finns folk på taken och vakter överallt. Det här är vår verklighet.

Spelarna anländer till hotellet. Foto: Alamy

VM-kvalmatchen mellan Norge och Israel startar klockan 18:00 under lördagen.