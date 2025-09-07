Erling Haaland har tvingats sy tre stygn.

Detta då han träffades av backluckan på det norska landslagets buss.

”Blev precis utslagen av en bussdörr”, skriver norrmannen på Snapchat.

Foto: Bildbyrån/Alamy

På tisdag VM-kvalspelar det norska landslaget mot Moldavien på hemmaplan.

Med två dagar till match har stjärnan Erling Braut Haaland råkat ut för en olycka – och behövt sy tre stygn.

Detta då han, enligt VG, fick en rejäl smäll på sin läpp efter att ha träffats av bakluckan på landslagets buss. Efter detta ska Manchester City-stjärnan ha skrikit ut ”Fan”.

”Blev precis utslagen av en bussdörr. Tre stygn”, skriver Erling Haaland på Snapchat och fortsätter:

”Det ser faktiskt ganska bra ut”.

I sin VM-kvalgrupp ligger Norge etta efter att ha tagit tolv poäng på fyra matcher.