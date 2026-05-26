Uppgifter: Nico Paz nobbar flytt till Real Madrid

Comos succéman Nico Paz har ryktats till Real Madrid.

Argentinaren själv ska dock inte vara sugen på en flytt till den spanska huvudstaden.

Det rapporterar Sky Italia.

Foto: Bildbyrån

Nico Paz har varit instrumentel i Comos framgångar den här säsongen. 21-åringen har mäktat med 12 mål och sex assist under en Serie A-säsong då Cesc Fabregas lag slutat fyra i tabellen.

Det kommer därför inte som en överraskningen att argentinaren har fått ögon på sig från Europas jättar. Det har främst ryktats om en återkomst till Real Madrid, vars ungdomsakademi har fostrat Paz och där han även gjorde fyra seniormatcher säsongen 2023/24.

”Los Blancos” har en återköps-klausul i argentinarens kontrakt efter att han lämnade för Como inför fjolårssäsongen. Om man väljer att aktivera den kommer Paz återvända till den spanska huvudstaden.

Argentinaren verkar däremot inte sugen på en återkomst till Real Madrid. Enligt Sky Italia är Paz mån om att stanna i Como, som kommer spela sin första säsong någonsin i Champions League nästa år.

Även Tottenham Hotspur har visat intresse för Paz, vars kontrakt med den italienska succéklubben gäller till sommaren 2028.

Nico Paz är även uttagen i Argentinas bruttotrupp inför VM i sommar.