Sverige är på väg mot ett enormt fiasko borta mot Kosovo.

Detta då man ligger under med 2-0 i paus.

– Ett haveri som nästan saknar motstycke sett till förutsättningarna, säger Erik Niva i Viaplays sändning.

Det var ett slarvigt och nyvaket Sverige som inledde den första halvleken mot Kosovo skakigt.

Misstagen löste av varandra och man hade svårt att etablera något dominant anfallsspel på motståndarens planhalva.

Än värre blev det i den 26:e minuten, då Kosovos Rexhbecaj ställdes ett friläge och, på sin egen retur, kunde göra 1-0 för hemmalaget. Strax före paus skulle också 2-0-målet komma från Kosovo. Detta genom en ny omställning där Muriqi dundrade upp matchens andra mål bakom Olsen.

I halvtid var minerna hos svenskarna därför bistra.

– Sverige är rent av dåliga i försvarsspelet. Man kan inte gå in med så mycket folk när man inte kan vinna bollen. Kosovo gör det bra men Sverige bjuder in dem, säger Radiosportens expert Johan Elmander.

Inte heller i Viaplays sändning var humöret på topp.

– Ett haveri som nästan saknar motstycke sett till förutsättningarna. Precis som Fredrik är inne på så är det inte så att det är några slumpbollar som har studsat in. Det är ett helt rimligt utfall sett till hur första halvlek har sett ut, säger Erik Niva.



