Färöarna gör två snabba mål mot Montenegro

De är rankade på en 136:e-plats – och ställs mot Montenegro.

Nu är Färöarna på väg mot en stor skräll då man leder med två mål.

Foto: Alamy

De har redan radat upp två segrar i VM-kvalet, båda mot Gibraltar.

Nu är den lilla ö-nationen Färöarna på väg mot sin tredje seger – då man välkomnar Montenegro till Tórsvøllur.

Det tog inte heller lång tid innan man gjorde det första målet. Rättare sagt 16 minuter, då Hanus Sørensen spräckte nollan.

KI Klaksvik-stjärnan Árni Frederiksberg ville inte vara sämre och satte dit 2-0 omkring tio minuter senare.

Det resultatet stod sig till paus.

Matchen slutade 4-0 till Färöarna.