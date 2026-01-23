FIFA-presidentens påhopp: ”Väldigt speciellt”

Ingen brittisk fotbollssupporter blev arresterad under VM 2022.

Det menar FIFA-presidenten Gianni Infantino är ”väldigt speciellt”.

– För första gången någonsin blev ingen britt arresterad under ett VM, säger han i sitt tal på World Economic Forum.

Foto: Alamy

Kritiken mot VM 2022 i Qatar var svidande, men det internationella fotbollförbundet FIFA vägrade att lyssna. Sedan mästerskapet för tre år sedan har FIFA, med presidenten Gianni Infantino i spetsen, fortsatt hylla världsmästerskapet och hävdat att VM 2022 var en succé på alla plan.

I sitt tal på World Economic Forum i Schweiz i veckan tog Infantino åter igen tillfället i akt att tala sig varm om VM 2022.

– Vi har sett att vi behöver tillfällen att föra människor samman. Vi har sett det i Qatar 2022. Det fanns mycket kritik inför VM men när bollen började rulla, och magin startade, var det ett fantastiskt, fantastiskt VM, sa han och passade på att rikta ett syrligt skämt mot de tillresta supportrarna som var på plats i Qatar.

Foto: Alamy

– Vi hade nästan inga incidenter. För första gången någonsin blev ingen britt arresterad under ett VM. Det är väldigt, väldigt speciellt. Det var ett firande, en fest, och det nästa i USA, Mexiko och Kanada kommer att bli precis likadant.

Engelska supportrarna svarar

England är ett av länderna som har riktat hårdast kritik mot mästerskapet i Qatar, men även mot de höga biljettpriserna till VM 2026 i USA, Mexiko och Kanada.

”Även om vi har fått mister Infatinos uppmärksamhet skulle vi vilja påpeka att snarare än att dra billiga skämt om våra fans borde han fokusera på billiga biljetter”, skriver det engelska fotbollssupporterförbundet Football Supporters Association i ett uttalande enligt Sky Sports.

I sitt tal på World Economic Forum adresserade Infantino även de höga biljettpriserna.

– Vi har fått över 500 miljoner biljettförfrågningar. Och biljetterna är inte billiga. De största kritikerna har varit från England och Tyskland. Nu är USA etta i biljettförfrågningar, tvåa är Tyskland och trea är England.

VM 2026 spelas mellan den 11 juni och 19 juli.