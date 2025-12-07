Förbundskaptenen om spanska stjärnan: ”Viktig”

Spanien går in i VM i sommar.

Då hyllar förbundskaptenen Luis de La Fuente Barcelonas Lamine Yamal.

– Lamine är en mycket viktig spelare, precis som andra landslag har sina, säger han till Marca.

Foto: Bildbyrån

Grupperna till VM har lottats. De regerande EM-mästarna Spanien går in i grupp med Kap Verde, Saudiarabien och Uruguay.

Spaniens förbundskapten fick vara med på sin första VM-lottning – något han tyckte var en upplevelse utöver det vanliga.

– Väldigt känslosamt. Man känner sig stolt och otroligt lyckligt lottad över att vara en del av VM-familjen. Att vara där, på det spektaklet, jag njöt verkligen av det, säger han i en intervju med Marca.

I det spanska landslaget finns det flera stjärnor – men den största heter Lamine Yamal. De La Fuente medger att han är ansiktet utåt för Spanien i det stundande VM.

– Lamine är en mycket viktig spelare, precis som andra landslag har sina. Vi måste ha intelligensen och visionen för att förstå vad han representerar för oss: en 18-åring som behöver kontinuerlig utveckling, både som person och som fotbollsspelare.

Förbundskaptenen menar även att 18-åringen vet att han behöver utvecklas.

– Han är medveten om att han behöver förbättra sig, och hans attityd är alltid utmärkt. Varje dag vill han bli bättre och hjälpa laget, säger De La Fuente.

Spanien inleder VM-gruppspelet mot Kap verde den 15 juni 2026 i Atlanta.