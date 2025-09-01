Förbundskaptens besked om Isak: ”Kommer att ansluta i dag”

Alexander Isak är timmar från att presenteras som ny Liverpool-spelare.

Detta samtidigt som han är på väg till Stockholm för att ansluta till landslagets VM-kvalsamling.

– Han kommer att ansluta i dag, men kommer inte att träna, säger Jon Dahl Tomasson enligt SVT.

Foto: Bildbyrån



Det är inte lång tid kvar innan Alexander Isak presenteras som ny spelare för Liverpool, om man får tro de samstämmiga rapporterna samt att det engelska övergångsfönstret stänger klockan 20.00 ikväll.

Den 25-årige stjärnan har varit i konflikt med Newcastle under sommaren men väntas nu bli Premier Leagues dyraste övergång någonsin.

Mitt i allt detta ska han bege sig till det svenska herrlandslagets samling inför VM-kvalmatcherna mot Slovenien och Kosovo. Just nu tränar blågult på Bosöns anläggning i Stockholm, dit Isak kommer att ansluta ikväll.

Om övergången för den svenske stjärnan valde Tomasson att säga följande:

– Det är klart, jag har läst alla rubriker som har kommit. Jag har pratat med Isak i går (söndag) och i dag (måndag). Men ingenting är klart. Alex är proffs och har bra mentalitet.

På fredag inleder Sverige sitt VM-kval med att möta Slovenien borta. Då finns Isak tillgänglig, men inte för 90 minuter.

– I en perfekt värld hade han haft en försäsong och byggt upp formen. Han kan vara en game changer, men kan han spela 90 minuter? inte alls, avslutar Tomasson.

