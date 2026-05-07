Förre Bajenstjärnan kan möta Sverige: ”Riktigt kul”

Sebastian Tounekti hoppas spela VM med Tunisien i sommar.

Den tidigare Hammarby-spelaren kan då ställas mot Sverige i gruppspelet.

Sebastian Tounekti lämnade Hammarby IF efter att ha gjort 27 matcher. Tunisiern såldes till den skotska giganten Celtic som just nu slåss med uppstickaren Hearts om att ta hem ligatiteln.

Samtidigt som en titelstrid pågår stundar ett VM i sommar. Tounekti är född och uppvuxen i Norge men representerar det tunisiska landslaget och har hittills gjort tio landskamper.

– Sommaren kommer att bli riktigt speciell. VM är något som alla ser fram emot, men för tillfället fokuserar jag bara på matcherna mot Celtic, säger den tidigare Hammarby-stjärnan enligt The Scottish Sun.

Kan ställas mot Blågult

I samma VM-grupp som Tunisien finns även Sverige. Tounekti kan då ställas mot sin lagkamrat Benjamin Nygren, som var uttagen i Graham Potters trupp i playoff-slutspelet mot Ukraina och Polen.

– Jag pratade lite om VM med ”Benji” innan han åkte för att spela playoff med Sverige. Jag sa att jag verkligen hoppades att de skulle vinna, säger Tounekti och tillägger:

– Det skulle vara riktigt kul att möta dem eftersom vi är väldigt nära utanför planen.

Förbundskapten Graham Potter presenterar Blågults VM-trupp den 12 maj.

Sverige och Tunisien premiärspelar mot varandra i VM-gruppspelet den 15 juni med avsparkstid 04.00, svensk tid.



