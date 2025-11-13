Frankfurts besked: Larsson drabbats av lårskada

Hugo Larsson har drabbats av en lårskada.

Enligt tyska Bild kan han missa uppemot en månad.

Foto: Bildbyrån

Hugo Larsson, som nyligen lämnade den svenska landslagssamlingen på grund av skada, har återvänt till klubben i Bundesliga.

Eintracht Frankfurt meddelar att mittfältaren drabbats av en lårskada och blir borta ”tills vidare”. Enligt tyska Bild handlar frånvaron om tre–fyra veckor.

Den här säsongen har Larsson gjort 14 tävlingsframträdanden för Eintracht Frankfurt, som just nu ligger på sjunde plats i Bundesliga.