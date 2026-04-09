Glenn Nyberg dömer i VM 2026
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Fifa har presenterat domarna till VM 2026.
Då finns svenske Glenn Nyberg med.
Om bara någon månad drar VM 2026 i gång. Nu har Fifa presenterat domarkåren för sommarens mästerskap.
Bland de totalt 52 huvuddomarna finns det en svensk representant i form av Glenn Nyberg. Det framgår ännu inte vilka matcher Nyberg kommer att döma.
Glenn Nyberg har varit Fifa-domare sedan 2016 och dömt matcher i allsvenskan, OS, EM, och Champions League
Den här artikeln handlar om: