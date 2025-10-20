Sveriges nya förbundskapten: ”Jag är mycket stolt”

Graham Potter är ny förbundskapten.

Nu berättar han om stoltheten.

– Jag är mycket stolt över att vara förbundskapten för svenska landslaget. Det är en stor ära och det känns otroligt, säger Potter på pressträffen.

Foto: Bildbyrån

För Potter och SvFF är målet glasklart, nämligen att ta sig till VM 2026.

– Det roliga med detta jobb är att man kan hjälpa ett land till ett mästerskap och jag har möjligheten att hjälpa laget att ta sig till VM.

Potter har ett kort kontrakt som räcker fram till mars, men det är inget som Potter har fokus på nu.

– Det var självklart när vi diskuterade att vi har fokus på VM och det är därför vi är här. Jag vill nå det målet vi har.

Simon Åström, SvFF:s ordförande säger följande om kontraktet.

– Givet den situation vi har funnit oss i och de målen vi har satt upp så har vi varit fullt överens om att inte prata utveckligen på längre tid, säger Simon Åstrand.