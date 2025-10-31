Grekisk media: Eliasson skadad – missar VM-kvalet

I november ska Sverige spela sina två sista VM-kvalmatcher.

Då får man klara sig utan Niclas Eliasson.

Enligt grekiska 24Sport kommer svensken att bli borta i mellan fyra och sex veckor.

Foto: Bildbyrån

Det svenska VM-kvalet har inte direkt varit någon succé. På fyra matcher i sin kvalgrupp har Sverige endast spelat in en poäng och ligger sist i gruppen.

Efter samlingarna i september och oktober valde SvFF att sparka Jon Dahl Tomasson – samt ta in Graham Potter. Han kommer dock att få klara sig utan en spelare som ofta har varit med förut.

Det får man åtminstone tro om man lyssnar till grekisk media. 24Sport skriver, genom Fotbollskanalen Headlines, nämligen att AEK Athens Niclas Eliasson är skadad och kommer att bli borta i mellan fyra och sex veckor. Detta då han har genomgått ett mindre ingrepp i knäet.

Således är svensken inte aktuell för spel i kvalmatcherna mot Schweiz och Slovenien, den 15:e respektive 18:e november.