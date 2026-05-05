Guidetti om Toivonens ord: ”Det var bara riktigt dåligt”

De konkurrerade om samma anfallsplats under VM 2018.

Nu avslöjar John Guidetti hur Ola Toivonens munhugg mot honom mitt under mästerskapet inte alls landade bra.

– Det blev så dålig stämning, säger Guidetti i sin egen podcast ”Alla andra kan gå hem”.

EM 2016 var John Guidettis första mästerskap. Då var det Zlatan Ibrahimovic och Marcus Berg som var före i kön.

Därefter slutade Ibrahimovic i landslaget – men där i stället Ola Toivonen gjorde oväntad comeback.

Efter att Guidetti och Berg startat under Janne Anderssons första VM-kvalsamling tog Toivonen snabbt över Guidettis plats – och så förblev det under såväl kvalspelet som under själva mästerskapet 2018.

Guidetti fick inte mycket speltid under sitt enda VM-slutspel i karriären och i sin egen podcast ”Alla andra kan gå hem” avslöjar han nu en incident från Ryssland där Toivonens pik mot Guidettis sparsamma medverkan i mästerskapet inte togs emot särskilt bra.

– Jag tror att vi var i Jekaterinburg, en riktig bajshåla inför Mexikomatchen (den avslutande gruppspelsomgången). Ola har tagit massage och vi andra sitter med telefonen, han är 35 minuter sen. Ola säger då ”fan va sociala ni är då. John… sitta med mobilen, det är inte så jävla kul”, berättar Guidetti och fortsätter:

– Jag svarar då att vi suttit och surrat, men att han är 35 minuter sen varpå han säger ”Jaja, jag tog behandling. Vissa har ju spelat i det här mästerskapet”.

”Han skulle kunnat sagt samma sak och det hade landat toppen…”

Guidettis gäst i poddavsnittet, Mikael Lustig som spelade med Toivonen såväl i U21 som i A-landslaget och som också var med under VM i Ryssland, gör ett ouch-ljud efter Guidettis berättelse.

Så här åtta år senare är Guidetti och Lustig överens om att Toivonens syrliga replik kunde landat bra, men att det den där gången inte alls gjorde det.

– Det blev dålig stämning, riktigt dålig stämning blev det, säger Guidetti och fortsätter:

– Ett skämt kan landa bra och han skulle kunnat sagt samma sak och det hade landat toppen, men sedan kan det också landa superduperdåligt… Alla som satt där vid bordet bara ”nej”. Det var bara riktigt dåligt.