Gustafsson om landslaget: ”Smickrande att nämnas”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Jens Gustafsson är ett av namnen som nämnts i spekulationerna kring vem som blir Sveriges nya förbundskapten.
– Att ens namn nämns i de sammanhangen är smickrande, säger han till GP.
Efter att Jon Dahl Tomasson fått sparken som svensk förbundskapten har spekulationerna om hans efterträdare tagit fart. Ett av de namn som nämnts är BK Häckens tränare Jens Gustafsson – men själv tonar han ner snacket.
– Att ens namn nämns i de sammanhangen är smickrande. Det är det jag kan känna kring det. Men för mig är det viktigt att poängtera att jag har ett arbete i BK Häcken och att det är mitt fulla fokus, säger Gustafsson till Göteborgs-Posten.
Den 47-årige tränaren, som tidigare varit aktuell för posten, vill inte kommentera om ett landslagsuppdrag skulle locka.
– Det vill jag inte ens kommentera. Mitt fokus är BK Häcken. Vi har en tuff situation i allsvenskan och en inspirerande uppgift framför oss i Europa. Det är mitt enda fokus, säger han.
Jens Gustafsson har kontrakt med BK Häcken till 2027.
Den här artikeln handlar om: