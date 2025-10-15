Gustafsson om landslaget: ”Smickrande att nämnas”

Jens Gustafsson är ett av namnen som nämnts i spekulationerna kring vem som blir Sveriges nya förbundskapten.

– Att ens namn nämns i de sammanhangen är smickrande, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Efter att Jon Dahl Tomasson fått sparken som svensk förbundskapten har spekulationerna om hans efterträdare tagit fart. Ett av de namn som nämnts är BK Häckens tränare Jens Gustafsson – men själv tonar han ner snacket.

– Att ens namn nämns i de sammanhangen är smickrande. Det är det jag kan känna kring det. Men för mig är det viktigt att poängtera att jag har ett arbete i BK Häcken och att det är mitt fulla fokus, säger Gustafsson till Göteborgs-Posten.

Den 47-årige tränaren, som tidigare varit aktuell för posten, vill inte kommentera om ett landslagsuppdrag skulle locka.

– Det vill jag inte ens kommentera. Mitt fokus är BK Häcken. Vi har en tuff situation i allsvenskan och en inspirerande uppgift framför oss i Europa. Det är mitt enda fokus, säger han.

Jens Gustafsson har kontrakt med BK Häcken till 2027.