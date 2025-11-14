Hallgrimssons ord efter utvisningen: ”Jag är glad över det”

Christiano Ronaldo blev utvisad.

Då utbröt en ordväxling med Irlands förbundskapten.

– Portugal tappade sin bästa spelare. Jag är glad över det, säger den irländske förbundskaptenen enligt Record.

Foto: Bildbyrån

I matchen mellan Irland och Portugal blev Ronaldo utvisad av den svenska domaren Glenn Nyberg. Det gjorde Ronaldo frustrerad.

– Han var frustrerad och reagerade på ett sätt som vet att han inte borde reagerat på, säger Hallgrimsson, efter matchen, enligt BBC.

Sedan utbröt en ordväxling mellan Ronaldo och den Irländska förbundskaptenen.

– Han sa det till mig när han gick därifrån, sa att det var smart att skylla på domaren eller vem det nu var. Men det var bara ett dumt beslut att attackera vår spelare, säger islänningen enligt BBC.

Enligt Record sa Hallgrimsson följande på pressträffen.

– Han sa bara att jag satte press (på domaren) på presskonferensen (före matchen). Han frågade om jag gladdes åt det (röda kortet). Portugal tappade sin bästa spelare. Jag är glad över det. Men det hade ingenting med mig att göra, det var hans handling, säger den irländske förbundskaptenen enligt tidningen.