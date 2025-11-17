TV: Tyskland krossade Slovakien – klart för VM
Tyskland tog emot Slovakien – och klarade av uppgiften med enkelhet.
Det innebär att ”Die Mannschaft” är klart för spel i VM 2026.
Under måndagskvällen ställdes Tyskland mot Slovakien hemma i den sista VM-kvalmatchen i grupp A.
Då skulle hemmanationen stå för en rejält stark första halvlek. I den 18:e minuten slog Joshua Kimmich in ett inlägg till en helt omarkerad Woltemade som nickade in sitt fjärde landslagsmål på tre matcher.
Därefter fyllde Serge Gnabry på till 2-0 innan Leroy Sané gjorde både 3- och 4-0 innan slutet av den första akten. I den andra akten skulle siffrorna utökas till tennissiffror då Ridle Baku och 19-årige Assan Ouédraogo gjorde varsitt mål.
Segern för tyskarna innebär att man slutar på en förstaplats i gruppen och därmed är kvalificerade till slutspelet i USA, Mexiko och Kanada nästa sommar.
För Slovakiens del väntar play off-spel i mars.
