TV: Tyskland krossade Slovakien – klart för VM

Tyskland tog emot Slovakien – och klarade av uppgiften med enkelhet.

Det innebär att ”Die Mannschaft” är klart för spel i VM 2026.

Foto: Alamy

Under måndagskvällen ställdes Tyskland mot Slovakien hemma i den sista VM-kvalmatchen i grupp A.

Då skulle hemmanationen stå för en rejält stark första halvlek. I den 18:e minuten slog Joshua Kimmich in ett inlägg till en helt omarkerad Woltemade som nickade in sitt fjärde landslagsmål på tre matcher.

Därefter fyllde Serge Gnabry på till 2-0 innan Leroy Sané gjorde både 3- och 4-0 innan slutet av den första akten. I den andra akten skulle siffrorna utökas till tennissiffror då Ridle Baku och 19-årige Assan Ouédraogo gjorde varsitt mål.

Segern för tyskarna innebär att man slutar på en förstaplats i gruppen och därmed är kvalificerade till slutspelet i USA, Mexiko och Kanada nästa sommar.

För Slovakiens del väntar play off-spel i mars.