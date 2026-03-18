Här är Zlatan Ibrahimovic nya jobb: ”Varsågod, Amerika”

Han är inte bara rådgivare till en av världens största klubbar.

Snart kommer Zlatan Ibrahimovic att vara tv-expert under sommarens VM.

– VM kommer till Fox i sommar. Det gör Zlatan också, hälsar svensken i ett inlägg på X.

Med mindre än tre månader kvar till sommarens VM i USA, Mexiko och Kanada låter Zlatan Ibrahimovic, 44, meddela att han kommer att synas under mästerskapet.

Detta i en form av roll som expert för den amerikanska kanalen Fox Sports. Det kommer han också att vara tillsammans med andra äldre spelare som Thierry Henry.

”Jag är glad över att kunna meddela att jag kommer att börja på Fox Sports i USA i sommar för att bevaka VM. Välkommen, Amerika”, skriver svensken på X.

I en bifogad video till inlägget förtäljer Zlatan Ibrahimovic att USA ska vara tacksamma för att han kommer att synas i en av landets tv-kanaler.

– OS är över, men det finns ingen anledning att vara ledsen eller deprimerad. Snön smälter nu och ni vet vad ni vill göra. Ni vill titta på det bästa i världen. Jag ger det amerikanska folket bra nyheter, VM kommer till Fox i sommar. Det gör Zlatan också. Vi ses snart. Varsågod, Amerika.

Huruvida Ibrahimovic får chans att referera till Sveriges framfart i VM återstår att se. För att det ska bli fallet behöver Blågult först ta sig förbi Ukraina i play off-semifinalen nästa vecka.