TV: Tomasson förklarar fiaskot – ”Det här var inte bra”

Sverige har förlorat borta mot Kosovo i VM-kvalet.

Nu berättar förbundskapten Jon Dahl Tomasson sina känslor efter fiaskot.

– Kosovo vann välförtjänt och vi spelade mot våra principer, säger han till Viaplay.

Foto: Bildbyrån

Sverige förlorade med 2-0 borta mot Kosovo i VM-kvalet och har nu spelat in en poäng på två matcher.

Segern var Kosovos andra någonsin i VM-kvalsammanhang och förlusten den första för Sverige mot nationen.

Efter matchen var lagkapten Isak Hien långt från nöjd med måndagens prestation.

– Vi spelade inte tillräckligt bra helt enkelt. Vi började helt okej, men vi gjorde det inte tillräckligt bra, säger Hien till Viaplay och fortsätter:

– Det finns inga ursäkter. Vi gjorde det inte tillräckligt bra. Vi måste spela bättre än så här. Vi började helt okej, men sedan släppte vi till kontringar alldeles för enkelt och vi släppte in första (målet). Vi höjde oss inte som vi måste göra i en sådan här match.

– Vi hade inte tillräckligt bra kontroll defensivt och offensivt. Vi släppte till kontringar, tappade våra gubbar. Vi vet att vi har stora ytor bakom oss och då är det extra viktigt med fokus defensivt och offensivt. Vi gjorde det inte tillräckligt bra, avslutar lagkaptenen.

Förbundskapten Jon Dahl Tomasson menar att Sverige inte följde sina principer i Pristina.

– Kosovo vann välförtjänt. De var det bättre laget och de ville mer idag. Vi gjorde inte en bra match och vi spelade inte under våra principer. Vi spelade en långsam match och vi reagerade inte snabbt nog när vi förlorade bollen. Vi släppte in fyra kontringslägen inkluderat målen där vi skulle ha gjort det bättre som lag och som tränare, säger Tomasson.

– Det här var inte bra. Jag hatar att förlora och jag hatar att förlora så här.

