Hinten till Potter: ”Vill han ha en fighter vet han var jag är”

På Cypern tränas Franz Brorsson av förre Real Madrid-mittfältaren Pablo García.

I Sverige utesluts han ständigt från landslagstrupperna.

Kan det bli ändring på det under Graham Potter?

– Vill han ha en fighter vet han var jag är, säger mittbacken till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

”Jag har inte ens fått ett samtal, inte ens varit med i bruttotruppen. Klart det är lite förvånande”.

Franz Brorsson var i juni månad öppen med sin besvikelse gällande den uteblivna chansen i landslaget under Jon Dahl Tomasson, tränaren som hade mittbacken som en personlig favorit under sin tid i Malmö FF 2020-2021.

Mittbacken fick heller aldrig chansen under Janne Andersson och i samband med intervjun i somras konstaterade Brorsson att landslaget ”nog är kört” för honom.

När FD nu frågar på nytt när Graham Potter tagit över rodret är Brorsson fortsatt tveksam.

– Vill han ha en fighter så vet han var jag är, säger Brorsson med ett leende.

Hårdingen syftar på den rugbyliknande tackling på Saman Ghoddos nere i Malmö 2017 framför benen på Östersunds tränare: Graham Potter.

Tacklingen har blivit känd, men Brorsson tror inte Potter blivit tillräckligt imponerad av de tuffa takterna för att göra skåningen till landslagsman.

– Jag ska inte säga att jag gett upp landslaget, men det krävs nog en helt annan tränare för att jag ska komma med. Klart det blir tufft att komma med nu närmsta halvåret till VM. Det känns inte realistiskt. Men det är klart, då och då dyker det upp en late bloomer i truppen, säger Brorsson till FD och fortsätter:

– Jag har inte fått något samtal av honom och jag tror inte landslaget kollar så mycket åt det grekiska och cypriotiska hållet. Det är nog större chans att komma med om du spelar i allsvenskan då, det såg vi nu med Gais (Gustav Lundgren). Det är många spelare som ligger på en jämn nivå och på så sätt är det inte konstigt att jag inte är med. Är man tillräckligt bra kommer man med men då måste jag kanske till en topp 5-liga.

Är en favorit hos förre Real Madrid-mittfältaren: ”Gillar min mentalitet”

29-åringen är sedan i somras tillbaka på Cypern efter ett år i Grekland. I Atenklubben Atromitos tränades Brorsson av förre Real Madrid-mittfältaren Pablo García och när uruguayanen bytte till huvudstadsklubben Apoel från Nicosia tog han med sig Brorsson.

– Jag hade lite halvt koll på honom sedan tidigare. Han var ju i Real från 2005 när de hade alla stjärnor och var ändå där ett par säsonger. Han var lite som jag på planen, en krigare med många gula och röda kort. Han gillar min mentalitet, det var därför som han tog med mig till Cypern, säger Brorsson som spelade i cypriotiska Aris Limassol från januari 2022 till sommaren 2024.

Ett problem finns dock med Pablo García som försvårar en personlig relation utanför planen med Brorsson.

– Han talar ingen engelska, bara spanska. Hans son översätter till oss, han är anställd av klubben, säger Apoels svenska mittback och skrattar.

”Titta på Bonke Innocent”

Brorsson är förvånad över att han inte kommit till en större klubb i en större liga, men han tror sig också veta anledningen.

– Utifrån sticker jag nog inte ut så mycket. Det är sådana spelare som annars hamnar i bättre ligor. Marknaden bestämmer. Jag slår inte de avgörande passningarna framåt, det är vad den moderna fotbollen vill ha. Jag tycker dock många glömmer bort defensiven, det är trots allt det som är det primera som försvarsspelare. Det är bara att titta på hur det sett ut i landslaget på sistone, säger Brorsson och tillägger:

– Jag tror pendeln slår tillbaka snart. Jag hoppas att jag fortfarande spelar när det händer. Fokus måste vara att försvara som försvarsspelare.

Brorsson trivs i Apoel och är tillfreds med att den här säsongen besegrat sin tidigare cypriotiska klubb Aris Limassol med 2-0. Han undrar samtidigt vad som hänt om han efter succén i Malmö FF 2021 (SM-guld och Champions League-gruppspel) valt en annan väg än till medelhavsön.

– Titta på Bonke Innocent. Han och jag lämnade MFF samtidigt. Han drog till Ligue 1 och gjorde det bra där. Hade jag haft is i magen i stället för att dra till Cypern hade kanske jag också hamnat i Frankrike och kunnat visa upp mig där. Det är små marginaler.