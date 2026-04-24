Hisnande priset – 21 miljoner för en biljett till VM-finalen

Det kan kosta att se VM-finalen på plats.

Närmare bestämt 21 miljoner kronor.

Fyra biljetter för priset ligger ute på Fifas officiella återförsäljningssajt.

Foto: Bildbyrån

VM närmar sig och nu har fyra biljetter till finalen lagts ut på Fifas officiella återförsäljningssajt.

Priset? 21 miljoner kronor.

De fyra biljetterna avser platserna bakom målet på den ena kortsidan och ligger ute för nästan 2,3 miljoner, rapporterar AP.

Fifa reglerar inte biljetternas priser på andrahandsmarknaden samtidigt som de tar ut en avgift på 15 procent från köpare och säljare.

De billigaste biljetterna som lades ut på andrahandsmarknaden kostar nästan 11 000 dollar, motsvarande 101 000 kronor, enligt AP.