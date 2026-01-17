Hyllningen: ”Aldrig stött på någon med den träningsmentaliteten”

Isac Lidberg gör stor succé och öser in mål i tyska Darmstadt.

Under julledigheten har svensken inte heller legat på latsidan, utan han har kört på extra här hemma i Sverige.

– Jag har aldrig stött på en fotbollsspelare med det träningsmentaliteten, det märks att han kommer från en brottarfamilj. Det här en stark lagspelare, precis vad de svenska landslaget saknar, säger hans individuella tränare Sebastian Jägerstig till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Under förra sommarens transferfönster var det två svenska anfallare som fick de stora rubrikerna i form av Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Under höstsäsongen är det dock en annan svensk nia som imponerat mest, nämligen Isac Lidberg.

27-åringen har öst in mål i Bundesliga 2 i sitt Darmstadt och tydligt är att han inte är mätt efter höstens succé.

Den tyska andraligan har haft uppehåll sedan veckan innan jul och drar igång igen till helgen och under ledigheten har svensken tränat på ordentligt.

FotbollDirekt har pratat med Sebastian Jägerstig, som tränat Lidberg privat kontinuerligt under flera års tid.

– Han är en typisk målskytt, det vill säga att han har ett sinne för målet, en hunger för att hela tiden skapa målchanser och vara välplacerad för att komma till målchanser. Hans främsta kvalité är väl att göra det 100 procentiga, både på plan och utanför plan. När är han är ledig tränar han mer än alla andra, trots att han 27 år kan han göra två-tre pass om dagen på sin ledighet. Det har gjort att han konstant blivit bättre och man vet exakt vad man får ut av honom när man sätter honom på plan, det är en 100 procentig insats, säger Jägerstig till FotbollDirekt.

Du som har tränat honom och upplevt det här på planen, hur långt kan den här träningsdisciplinen och viljan ta honom?

– Jag tror att han har ett eller två steg till i sig, han kommer kunna spela i en bättre liga. Sedan är det viktigt att han fortsättningsvis får anpassning utifrån hans kvaliteter, jag tror att tysk fotboll är alldeles utmärkt för honom. ”Deutsche Maschine” där man premierar anfallare likt Miroslav Klose, målskyttar som är hundraprocentiga i spelet utan boll. Så länge han får det tror jag han kan ta ett eller två kliv.

I den sista VM-kvalsamlingen i höstas fick Lidberg chansen under Graham Potter och fortsätter hans fina form under våren så lär mycket tala för att han finns med i playoff-truppen.

Inför lär han antagligen ses som en joker, men Jägerstig tycker att Potter borde tänka ännu större kring 27-åringen, framförallt med tanke på situationen kring Sveriges anfallsuppsättning.

– Han behöver inte vara en joker, han kan vara självklara att starta nu när Isak är skadad och förmodligen borta till playoffet, då tror jag att Lidberg är ett utmärkt val för att komplettera Viktor Gyökeres. Han bör enligt mig vara given i den svenska startelvan. Den formen som Lidberg är i och den fotboll som vi egentligen står för, det laginriktade och det starka kollektivet, den kommer han att utföra alldeles utmärkt. Det här är en lagspelare som vi vet exakt vad vi kommer få av och som är i storform, så för mig är det självklart.