I farozonen: ”Kommer säkert ha det i åtanke”

SOLNA. Alexander Bernhardsson är en av nio spelare som riskerar avstängning i playoffet i mars, detta vid ett gult kort mot Slovenien under tisdagskvällen.

– Vi kommer säkert ha i åtanke att inte dra på oss några avstängningar, säger yttern i den mixade zonen.

Det är ett något märkligt läge som det svenska landslaget går in i till mötet med Slovenien.

Efter förlusten mot Schweiz i lördags är en VM-plats via kvalspelet kört – vilket innebär att det nu bara är playoffet i mars efter Nations League-gruppsegern i fjol som är livlinan till världsmästerskapet i Nordamerika till sommaren.

Samtidigt som nya förbundskaptenen Graham Potter förstås vill vi revansch efter nederlaget på schweizisk mark i lördags med en seger mot Slovenien riskerar hela nio spelare avstängning i playoffet, detta vid ett gult kort i den betydelselösa matchen på Nationalarenan under tisdagskvällen.

Det rör sig om Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Alexander Bernhardsson, Emil Krafth, Alexander Isak, Emil Forsberg, Viktor Johansson, Yasin Ayari och Jesper Karlström.

Graham Potter sa följande kring den prekära situationen på presskonferensen dagen före mötet med Slovenien:

”Det är något som vi absolut måste fundera på, vi måste ta ett beslut. Matchen i mars är viktig men vi ska också avsluta på ett bra sätt nu. Vi vill vinna matchen och med den mentaliteten kan man få ett gult kort, så jag måste ta ett beslut”, sa engelsmannen på presskonferensen.

”Får acceptera läget och hålla sig inom ramarna”

Alexander Bernhardsson är en av dessa nio spelare som riskerar avstängning i mars och när han träffar media är han väl medveten om läget.

– Vi kommer säkert ha i åtanke att inte dra på oss några avstängningar så att någon missar playoff. Det är en balansgång för vi vill ut och nöta på det spel som vi vill sätta i mars, men sedan vill man heller inte missa playoffet i mars. Det är en balansgång för vi har också fokus på att vinna matchen mot Slovenien.

När Holstein Kiel-yttern som fått så mycket förtroende hela hösten i landslaget får frågan om han kommer tänka på att inte dra på sig ett gult kort under matchens gång om han kommer till spel mot Slovenien svarar han svävande.

– Det är svårt att säga, klart man kan hålla igen lite men det är fotboll, det är en del av sporten. Ibland får man gula kort som gör att man missar matcher, ibland klarar man sig. Som sagt, det är en balansgång. Man får acceptera läget och hålla sig inom ramarna.