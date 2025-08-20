Italienska tränarförbundet vill porta Israel från VM-kvalet
Det italienska tränarförbundet sätter ner foten.
Detta då de kräver att Israel borde kastas ut från VM-kvalet.
Det har de meddelat via ett offentligt brev.
Israels konflikt med Palestina rör upp känslor även i fotbollsvärlden.
Under tisdagen har det italienska tränarförbundet, AIAC, gått ut med ett offentligt brev där man kräver att Israel ska portas från kvalet till VM 2026.
”AIAC:s styrelse anser enhälligt att det, med tanke på de dagliga massakrerna, som också har resulterat i hundratals dödsfall bland tränare, tränare och idrottare är legitimt, nödvändigt, ja till och med en plikt, att i centrum för förbundssamtalen sätta en begäran om tillfällig uteslutning av Israel från idrottstävlingar”, skriver de i ett uttalande enligt TT.
Brevet ska ha skickats till det italienska fotbollsförbundet där de hoppas att kravet tas vidare till både Fifa och Uefa.
