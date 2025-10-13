Prenumerera

”Jag skulle bli orolig, då är det något som är fel”

Ola Gustavsson
Lucas Bergvall visade upp en lovande tävlingsdebut mot Schweiz – men en missad målchans innebar efteråt hårda tongångar. 
Djurgårdens sportchef Bosse Andersson skakar på huvudet. 
– Han ska starta om han inte gör det så blir man ju orolig, då är det något som är fel, säger han till FotbollDirekt.

Sverige föll med 0-2 mot Schweiz och efter det ser hoppet om kommande VM-slutspel ut att vara i spillror. Efteråt riktades kanske det största fokuset mot Lucas Bergvall och den stora målchans han missade. Stora rubriker har följt och inte minst hårda tongångar i sociala media. 

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson imponeras istället av vad Bergvall åstadkom bara 19 år gammal i en tävlingsdebut och är övertygad om att han kommit för att stanna. 

– Ja, du jag skulle bli riktigt orolig om han inte ingår i startelvan framåt. Om han inte kommit för att stanna sånär det något som är fel, säger Bosse Andersson och vill slå fast:
– Ja, han motsvarade mina förväntningar. Han visar sådan skicklighet redan i sin stora debut och att  bli uthängd som han blir känns inte bra, det är är orättvist. 

Han fortsätter:
– Det är inte lätt att debutera i landslaget och att då göra det så bra som han gjorde i en så svår match – det värmer att se. 

Hur ser du på att det dröjt med en startplats för honom?
– Att det är förvånande men hans framfart i Premier League säger allt och talar för sig själv. Klart att han borde fått mer speltid innan Schweiz. 

Har han kommit tror du för att stanna i Jon Dahl Tomassons startelva?
–Han ska starta om han inte gör det så blir man ju orolig, då är det något som är fel. 

