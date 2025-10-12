JDT bekräftar trio som startar mot Kosovo: ”Vill överraska”

GÖTEBORG. Jon Dahl Tomasson bekräftar tre namn i Sveriges startelva mot Kosovo.

Däremot avslöjar han inte vem som kommer bära kaptensbindeln.

Inför VM-kvalmötet med Kosovo i Göteborg meddelar förbundskapten Jon Dahl Tomasson under presskonferensen att Alexander Isak, Viktor Gyökeres och Viktor Johansson startar för Sverige.

– De startar i morgon, så klart. Och resten av killarna är tillgängliga, säger Tomasson.

Vem som blir lagkapten vill han däremot hålla hemligt. Alexander Isak bar bindeln mot Schweiz, men ordinarie kapten Victor Nilsson Lindelöf kan vara aktuell för en återkomst i elvan.

– Vi får se i morgon. Jag skulle vilja överraska er, säger Tomasson.

Sverige står på en poäng efter tre kvalmatcher – medan Kosovo ligger tvåa i gruppen med fyra poäng.