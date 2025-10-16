JDT har sparkats – Larsson om Blågult-framtiden

Jon Dahl Tomasson har sparkats av Svenska fotbollförbundet.

Nu uttalar sig Sebastian Larsson om sin framtid i herrlandslaget.

– Den diskussionen tar vi längre fram med respekt för allt som pågår kring förbundet, säger han till E-Kuriren.

Foto: Bildbyrån

Sveriges VM-kval har varit ett ordentligt fiasko och tidigare i veckan fick Jon Dahl Tomasson sparken.

Assisterande förbundskapten, Sebastian Larsson, uttalar sig nu om sin framtid i Blågult.

– Jag tänker så här, den diskussionen tar vi längre fram med respekt för allt som pågår kring förbundet, säger han till E-Kuriren.

Larsson är samtidigt tydlig med han trivs i rollen.

– Superroligt har det varit, och beroende på vad förbundet bestämmer sig för har vi den diskussionen. Generellt är det en fantastiskt rolig miljö at vara i. Landslaget i fotboll är det finaste vi har, säger han.