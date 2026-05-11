Jon Dahl Tomasson fick sparken som Sveriges förbundskapten.

Nu har dansken fått ett nytt jobb.

Jon Dahl Tomasson, 49 fick sparken som förbundskapten över det svenska landslaget i oktober i fjol. Detta efter ett fiaskoartat kvalspel där Sverige slutade sist i sin grupp. Blågult gick senare vidare till mästerskapet i sommar efter att ha besegrat Ukraina och Polen i playoff.

Nu har Tomasson fått ett nytt jobb inför sommarens VM.

49-åringen kommer att vara en del av en teknisk studiegrupp där han tillsammans med gamla storspelare kommer att dela med sig av expertkunskaper. Ex-profilerna som är en del av gruppen är bland annat Jürgen Klinsmann och Gilberto Silva.

Studiegruppen leds av den förre målvakten Pascal Zuberbühler och Arsenals förre stortränare Arsene Wenger kommer att övervaka arbetet.

Sommarens VM i USA, Kanada och Mexiko pågår från 11 juni till 19 juli.