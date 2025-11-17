Elanga har lämnat landslagstruppen

SOLNA. I morgon spelar Sverige VM-kval mot Slovenien.

Då kommer inte Anthony Elanga att vara med.

Ytteranfallaren har lämnat truppen av privata skäl.

Foto: Bildbyrån

I detta nu tränar det svenska landslaget på Nationalarenan i Solna inför morgondagens avslutande VM-kvalmatch hemma mot Slovenien.

Det står redan klart att Blågult får förlita sig på vårens playoff för att kunna ta sig till världsmästerskapet i Nordamerika till sommaren efter höstens fiaskoartade kvalspel – och nu står det också klart att Anthony Elanga inte kommer till spel mot Slovenien.

Ytteranfallaren har lämnat truppen av privata skäl. Detta berättar förbundets presschef Petra Thorén till den samlande presskåren.

Johansson tagen ur träning

Elanga är inte den första spelaren som lämnat den här samlingen sedan truppen träffades i Marbella för en vecka sedan. Lucas Bergvall, Hugo Larsson och Emil Holm har alla tvingats åka hem – detta på grund av skador.

I övrigt meddelar Petra Thorén att förstamålvakt Viktor Johansson inte tränar med laget i dag utan återfinns i gymmet.

– Det är en samlad bedömning, säger Thorén.