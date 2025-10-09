Finland på väg mot fiasko – Litauen i pausledning

Finland tar emot Litauen i en riktigt måstematch i VM-kvalet.

Då har Litauen, som är rankat som världens 145:e bästa lag, tagit ledningen.

Foto: Alamy

Under torsdagskvällen välkomnade Finland Litauen till Helsingfors för en viktig match i kvalet till VM 2026.

Från start i Finlands lag spelade IK Sirius Leo Walta, medan spelare som Djurgårdens Adam Ståhl och Miro Tenho, Östers Anssi Suhonen och Häckens Adrian Svanbäck inledde på bänken.

Behovet av tre poäng för det svenska grannlandet var stort, men det började inte särskilt bra.

Redan i den 25:e matchminuten skulle Pijius Sirvys hålla sig framme och trycka in 1-0 för bortalaget – som är rankat som världens 145:e bästa lag enligt Fifa.

Det var även ställningen när laget tågade in i omklädningsrummen för paus.

”Ugglorna på gränsen till katastrof”, skrev Ilta-Sanomat enligt Fotbollskanalen.

