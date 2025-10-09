TV: Finland vände och vann mot Litauen

Finland tog emot Litauen i en riktigt måstematch i VM-kvalet.

Då tog Litauen, som är rankat som världens 145:e bästa lag, ledningen.

Därefter skulle Finland vända på steken i den andra halvleken.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagskvällen välkomnade Finland Litauen till Helsingfors för en viktig match i kvalet till VM 2026.

Från start i Finlands lag spelade IK Sirius Leo Walta, medan spelare som Djurgårdens Adam Ståhl och Miro Tenho, Östers Anssi Suhonen och Häckens Adrian Svanbäck inledde på bänken.

Behovet av tre poäng för det svenska grannlandet var stort, men det började inte särskilt bra.

Redan i den 25:e matchminuten skulle Pijius Sirvys hålla sig framme och trycka in 1-0 för bortalaget – som är rankat som världens 145:e bästa lag enligt Fifa.

Det var även ställningen när laget tågade in i omklädningsrummen för paus.

I den andra halvleken skulle ”Berguvarna” lyckas vända på steken. Först genom ett mål från Benjamin Källman i den 48:e minuten och sedan genom en fullträff från Adam Marhiev sju minuter senare.

De tre poängen för Finland innebär att de nu står på tio poäng och delar gruppledningen med Polen och Nederländerna, som har en respektive två matcher mindre spelade.