Haalands show – slog till med fem mål mot Moldavien
Norge går som tåget i kvalet till VM 2026.
Under tisdagen tog man emot Moldavien på Ullevål Stadion.
Då gjorde Erling Haaland fem av de totalt elva norska målen.
Fyra matcher, fyra segrar och 13 gjorda mål.
Det var Norges facit i VM-kvalet inför kvällens match mot Moldavien – där man skulle dryga ut samtliga kolumner.
Redan i den sjätte minuten tog man ledningen, genom Felix Horn Myhre.
Därefter var det Erling Haaland-show. Fem minuter efter ledningsmålet gjorde han sitt första. Det andra kom med tio minuter kvar att spela och det sista två minuter innan paus. Således hade Manchester City-stjärnan slagit till med ett hattrick – på en halvlek.
På tilläggstid i den första halvleken skulle även Martin Ødegaard få göra ett mål – vilket betydde 5-0 efter de första 45 minuterna.
Norge vann till slut matchen med hela 11-1.
