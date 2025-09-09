Haalands show – slog till med fem mål mot Moldavien

Norge går som tåget i kvalet till VM 2026.

Under tisdagen tog man emot Moldavien på Ullevål Stadion.

Då gjorde Erling Haaland fem av de totalt elva norska målen.

Foto: Bildbyrån

Fyra matcher, fyra segrar och 13 gjorda mål.

Det var Norges facit i VM-kvalet inför kvällens match mot Moldavien – där man skulle dryga ut samtliga kolumner.

Redan i den sjätte minuten tog man ledningen, genom Felix Horn Myhre.

Därefter var det Erling Haaland-show. Fem minuter efter ledningsmålet gjorde han sitt första. Det andra kom med tio minuter kvar att spela och det sista två minuter innan paus. Således hade Manchester City-stjärnan slagit till med ett hattrick – på en halvlek.

På tilläggstid i den första halvleken skulle även Martin Ødegaard få göra ett mål – vilket betydde 5-0 efter de första 45 minuterna.

Norge vann till slut matchen med hela 11-1.