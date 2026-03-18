Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Här är Potters play off-trupp – dubbla debutanter

Author image
Casper Nordqvist
Reporter
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

SOLNA. Allt står på spel inför Sveriges VM-playoff i slutet av mars.
Under onsdagen presenterade förbundskapten Graham Potter sin trupp.

Foto: Bildbyrån

Efter Nations League-gruppsegern i C-divisionen hösten 2024 har Sverige fått en livlina till att kvala in till VM, detta trots det miserabla kvalspelet i höstas.

Nu ställs man mot Ukraina på neutral plan i Spanien nästa torsdag. Seger där och det blir en helt avgörande playoff-final hemma mot antingen Polen eller Albanien.

Under onsdagen tog Graham Potter, som i dagarna förlängde sitt kontrakt till 2030 med landslaget, ut sin trupp.

Landslagstruppen:

  • Melker Ellborg
  • Kristoffer Nordfeldt
  • Noel Törnqvist
  • Gabriel Gudmundsson
  • Isak Hien
  • Herman Johansson
  • Gustaf Lagerbielke
  • Victor Nilsson Lindelöf
  • Elliot Stroud
  • Carl Starfelt
  • Daniel Svensson
  • Taha Ali
  • Yasin Ayari
  • Rooney Barghji
  • Lucas Bergvall
  • Anthony Elanga
  • Viktor Gyökeres
  • Jesper Karlström
  • Hugo Larsson
  • Gustav Lundgren
  • Gustaf Nilsson
  • Eric Smith
  • Williot Swedberg
  • Benjamin Nygren
  • Mattias Svanberg
  • Besfort Zeneli

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt