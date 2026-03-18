Här är Potters play off-trupp – dubbla debutanter
SOLNA. Allt står på spel inför Sveriges VM-playoff i slutet av mars.
Under onsdagen presenterade förbundskapten Graham Potter sin trupp.
Efter Nations League-gruppsegern i C-divisionen hösten 2024 har Sverige fått en livlina till att kvala in till VM, detta trots det miserabla kvalspelet i höstas.
Nu ställs man mot Ukraina på neutral plan i Spanien nästa torsdag. Seger där och det blir en helt avgörande playoff-final hemma mot antingen Polen eller Albanien.
Under onsdagen tog Graham Potter, som i dagarna förlängde sitt kontrakt till 2030 med landslaget, ut sin trupp.
Landslagstruppen:
- Melker Ellborg
- Kristoffer Nordfeldt
- Noel Törnqvist
- Gabriel Gudmundsson
- Isak Hien
- Herman Johansson
- Gustaf Lagerbielke
- Victor Nilsson Lindelöf
- Elliot Stroud
- Carl Starfelt
- Daniel Svensson
- Taha Ali
- Yasin Ayari
- Rooney Barghji
- Lucas Bergvall
- Anthony Elanga
- Viktor Gyökeres
- Jesper Karlström
- Hugo Larsson
- Gustav Lundgren
- Gustaf Nilsson
- Eric Smith
- Williot Swedberg
- Benjamin Nygren
- Mattias Svanberg
- Besfort Zeneli
