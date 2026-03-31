Här är Sveriges startelva i playoff-finalen

SOLNA. Två lag – en plats i VM 2026.

Det är förutsättningarna inför Sveriges playoff-final mot Polen i kväll.

Matchen har avspark klockan 20.45.

I torsdags förra veckan hade det svenska herrlandslaget rest till Valencia för att möta Ukraina i playoff-semifinal. Då skrevs siffrorna till 3-1 för svensk del efter ett hattrick av Viktor Gyökeres vilket tog Blågult till tisdagens playoff-final mot Polen.

Matchen spelas på Strawberry arena i Solna och har avspark klockan 20.45. Förutsättningarna är glasklara. Vinnaren av matchen kommer att spela VM 2026, förloraren inte.

Till kvällens final har förbundskapten Graham Potter valt att göra två förändringar i sin startelva jämfört med den mot Ukraina. Detta då Carl Starfelt ersätter skadade Isak Hien samt att Daniel Svensson tar plats ute till höger istället för Herman Johansson.

Startelvor:

Sverige: Nordfeldt; Svensson, Lagerbielke, Starfelt, Nilsson Lindelöf, Gudmundsson – Elanga, Ayari, Karlström, Nygren – Gyökeres.

Polen: Grabara; Bednarek, Wiśniewski, Kiwior – Cash, Zalewski, Zieliński, Szymański – Kamiński, Świderski – Robert Lewandowski



