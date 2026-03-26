Gyökeres hattrick-show när Sverige vann

Ingen Alexander Isak eller Dejan Kulusevski, men det räckte med Viktor Gyökeres.

Arsenal-stjärnan tog på egen hand Sverige till playoff-final med ett hattrick i 3-1-viktorian mot Ukraina.

Sverige spelade under torsdagskvällen playoff-semi till VM på spanska mark mot Ukraina – och Blågult fick revansch efter uttåget mot ukrainarna i EM för fem år sedan.

I kvällens ödesmatch fick Sverige nämligen bästa möjliga start vilket blev en fingervisning i vart det barkade.

Redan efter sex minuter kom ledningsmålet när Benjamin Nygren spelade in till en fristående Viktor Gyökeres som enkelt rakade in 1-0.

Vild svensk glädje i Valencia direkt i upptakten av rysaren.

Kort senare hade ukrainarna en jättechans när Vladyslav Vanat styrde bollen från nära håll efter inspel från vänsterkanten när Herman Johansson inte riktigt hängde med, men bollen tätt utanför Nordfeldts vänstra stolpe.

Efter 25 minuter träffade Gabriel Gudmundsson yttersidan av stolpen efter en soloräd längs sin vänsterkant. Så nära 2-0 Sverige där.

I stället tvingades Isak Hien bryta tio minuter senare på grund av skada. In kom i stället Celta Vigo-spelaren Carl Starfelt.

Tidigt i andra halvlek hade Sverige två jättechanser, först genom just Starfelt efter hörna och därefter sköt Gudmundsson ett nytt tungt skott som strök sig strax utanför bortre stolpen.

Men 2-0 skulle ändå komma. Efter att Kristoffer Nordfeldt räddat ett bra läge för Ukraina skickade han iväg bollen till Gyökeres som på egen hand utmanade Ukrainas backlinje och behärskat placerade in tvåan för Sverige, detta i 52:a minuten.

Gyökeres-show i Valencia och 2-0 Blågult.

Men Gyökeres var inte klar där. Med 20 minuter kvar sprintade han sig fri från halva planen och rundade Anatolij Trubin. Benficas målvakt kände sig tvingad att riva ner Gyökeres och straff dömdes.

Gyökeres tog själv hand om straffen och även om Trubin var på bollen räckte det inte för ukrainaren. 3-0 Sverige och Ukraina ett slaget lag.

På tilläggstid tröstmålade Matviy Ponomarenko med ett nickmål, men närmare än så kom inte Ukraina.

Sverige vann med 3-1 och spelar på tisdag playoff-final hemma mot Polen, som i kväll besegrade Albanien med 2-1.