TV: Italien tog viktig seger borta mot Estland

Norge krossade Israel – och Italien var tvungna att vinna borta mot Estland.

Det lyckades man också med.

Således lever hoppet om en direktplats till VM.

Tidigare under lördagen ställdes Norge mot Israel på Ullevål i Oslo, och vann med hela 5-0.

Det var Norges sjätte seger på lika många försök och såldes toppar man sin VM-kvalgrupp.

Därmed var Italien, som stod på nio poäng efter fyra matcher, tvingade att vinna borta mot Estland.

Det skulle man också lyckas med. Matchen var fem minuter gammal när Moise Kean, till vardags i Fiorentina, tog ledningen för bortalaget. Tio minuter senare var det dock färdigspelat för anfallaren.

Därefter, med drygt fem minuter kvar av den första halvleken, drygade Mateo Retegui ut Italiens ledning till 2-0.

I den andra halvleken kom också 3-0-målet med en kvart kvar att spela, genom Francesco Pio Esposito. Estland fick in en reducering men kom aldrig nära ett kryss.

Segern innebär att Italien nu har tolv poäng på fem matcher, och har sex poäng upp till Norge med en match mindre spelad. Således lever italienarnas hopp om en direktplats till VM. Estland är nästjumbo i gruppen.



