Matty Cash slog till i VM-kvalet mot Finland

Finland och Polen stod på samma poäng i sin VM-kvalgrupp.

Nu ser Polen ut att rycka förbi det svenska grannlandet.

Detta då man har tagit ledningen i den första halvleken.

Foto: Bildbyrån

På fyra matcher har Finland spelat in sju poäng i sin VM-kvalgrupp.

Det hade även Polen gjort, inför kvällens möte mellan de två nationerna.

Med en timme kvar till avspark stod det klart att det finska landslaget ställer upp med en allsvensk spelare, i form av Djurgårdens Miro Tenho. Lägg där till att Jere Uronen, som lämnade AIK på lån till grekiska Atromitos under sommaren, också startar för ”Berguvarna”.

Sportsligt skulle det inleda tungt för Finland, som släppte in ett mål efter 27 minuter. Detta då Aston Villas Matty Cash slog till från nära håll efter en passning snett inåt bakåt i boxen.

Kort senare råkade Dif-backen Tenho ut för en smäll mot huvudet vilket ledde till näsblod och behandling.