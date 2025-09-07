TV: Merino hattrickskytt i Spaniens kross av Turkiet

Spanien stod för en rejäl överkörning i mötet med Turkiet på bortaplan.

Detta då man vann med hela 6-0.

Tre av målen har gjorts av mittfältaren Mikel Merino.

Foto: Bildbyrån

Under söndagskvällen tog Turkiet mot Spanien i den andra VM-kvalmatchen i grupp E.

På Torku Arena i Konya skulle det bli en riktigt målrik tillställning – och det dröjde inte mer än sex minuter innan matchens första mål föll.

Då gjorde Pedri 1-0 för Spanien i vad som blev startskottet för en rejäl överkörning.

2-0-målet kom en dryg kvart senare när Mikel Merino gjorde sitt första för kvällen. På tilläggstid i den första halvleken gjorde han sitt andra.

Med 53 minuter på klockan fyllde Ferran Torres på till 4-0 innan Merino slog till med sitt tredje mål för kvällen.

En dryg timme in i matchen kom Spaniens sjätte mål, och det andra från Pedri. Det blev matchens sista.