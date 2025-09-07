Polen besegrade Finland i VM-kvalet

De stod båda på sju poäng inför matchen.

Då stod Polen för en solid prestation mot Finland.

Detta då man vann med 3-1.

Foto: Alamy

På fyra matcher hade Finland spelat in sju poäng i sin VM-kvalgrupp.

Det hade även Polen gjort, inför kvällens möte mellan de två nationerna.

Med en timme kvar till avspark stod det klart att det finska landslaget ställde upp med en allsvensk spelare, i form av Djurgårdens Miro Tenho. Lägg där till att Jere Uronen, som lämnade AIK på lån till grekiska Atromitos under sommaren, också startade för ”Berguvarna”.

Sportsligt skulle det inleda tungt för Finland, som släppte in ett mål efter 27 minuter. Detta då Aston Villas Matty Cash slog till från nära håll efter en passning snett inåt bakåt i boxen.

Kort senare råkade Dif-backen Tenho ut för en smäll mot huvudet vilket ledde till näsblod och behandling. Därefter skulle han bli utbytt.

Strax före paus slog Robert Lewandowski och gjorde 2-0 för Polen innan Jakub Kaminski gjorde matchens tredje mål i den andra halvleken.

Med två ordinarie minuter kvar reducerade Finland genom Benjamin Källman, men matchen var så gott som över sedan en tid tillbaka.