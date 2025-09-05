JUST NU: Så startar Sverige – Isak bänkad

Sverige inleder VM-kvalet mot Slovenien.

Så ställer Blågult upp.

Det svenska landslaget inleder resan mot VM i kvalmatchen borta mot Slovenien.

Inför matchen har förbundskapten Jon Dahl Tomasson redan bekräftat att det är Robin Olsen so kommer att vakta kassen. Samtidgt har det varit oklart huruvida den svenska anfallsstjärnan kommer att spela eller inte.

När ”JDT” presenterade elvan stod det klart att Alexander Isak inleder på bänken medan Viktor Gyökeres och Anthony Elanga startar.

Matchen startar 20.45 på Stadion Stožice i Ljubljana.

Startelvor:

Slovenien: Jan Oblak – Zan Karnicnik, Vanja Drkusic, Jaka Bijol, Erik Janza – Petar Stojanovic, Adam Gnezda Cerin, Timi Max Elsnik, Sandi Lovric – Andraz Sporar, Benjamin Sesko

Sverige: Robin Olsen – Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson – Alexander Bernhardsson, Hugo Larsson, Yasin Ayari, Anton Salétros, Daniel Svensson – Anthony Elanga, Viktor Gyökeres.