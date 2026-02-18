Skräll i VM-kvaltruppen – Bajen-back tar plats

SOLNA. Det svenska damlandslaget inleder VM-kvalet i början av matchen.

Inför de stundande kvalmatcherna så har nu Tony Gustavsson tagit ut sin trupp.

Tony Gustavsson fick en rivstart som förbundskapten för det svenska damlandslaget med Nations League-slutspel i höstas.

Nu denna vår är det tillbaka till kvalspel i samband med att VM-kvalet drar i gång för damlandslaget.

Sverige ställs mot Italien i VM-kvalpremiären den 3 mars och under samma samling väntar även bortamöte med Serbien.

Inför den stundande VM-kvalsamlingen så har nu Gustavsson tagit ut sin landslagstrupp.

Målvakter:

Tove Enblom

Jennifer Falk

Moa Öhman

Försvarare:

Bella Andersson

Smilla Holmberg

Elma Junttila Nelhage

Hanna Lundkvist

Amanda Nildén

Sofia Reidy

Fridolina Rolfö

Hanna Wijk

Mittfältaren/anfallare:

Filippa Angeldahl

Kosovare Asllani

Hanna Bennison

Stina Blackstenius

Rebecka Blomqvist

Evelyn Ijeh

Monica Jusu Bah

Rosa Kafaji

Johanna Rytting Kaneryd

Felicia Schröder

Matilda Vinberg

Julia Zigiotti Olme