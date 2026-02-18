Skräll i VM-kvaltruppen – Bajen-back tar plats
SOLNA. Det svenska damlandslaget inleder VM-kvalet i början av matchen.
Inför de stundande kvalmatcherna så har nu Tony Gustavsson tagit ut sin trupp.
Tony Gustavsson fick en rivstart som förbundskapten för det svenska damlandslaget med Nations League-slutspel i höstas.
Nu denna vår är det tillbaka till kvalspel i samband med att VM-kvalet drar i gång för damlandslaget.
Sverige ställs mot Italien i VM-kvalpremiären den 3 mars och under samma samling väntar även bortamöte med Serbien.
Inför den stundande VM-kvalsamlingen så har nu Gustavsson tagit ut sin landslagstrupp.
Målvakter:
Tove Enblom
Jennifer Falk
Moa Öhman
Försvarare:
Bella Andersson
Smilla Holmberg
Elma Junttila Nelhage
Hanna Lundkvist
Amanda Nildén
Sofia Reidy
Fridolina Rolfö
Hanna Wijk
Mittfältaren/anfallare:
Filippa Angeldahl
Kosovare Asllani
Hanna Bennison
Stina Blackstenius
Rebecka Blomqvist
Evelyn Ijeh
Monica Jusu Bah
Rosa Kafaji
Johanna Rytting Kaneryd
Felicia Schröder
Matilda Vinberg
Julia Zigiotti Olme
