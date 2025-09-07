TV: Tyskland studsade tillbaka efter fiaskot mot Slovakien
I torsdags föll man med 2-0 mot Slovakien.
Idag lyckades Tyskland studsa tillbaka i kvalet till VM 2026.
Detta då man besegrade Nordirland med 3-1.
Det var under torsdagskvällen som Tyskland stod för en rejäl plump då man föll med 2-0 borta mot Slovakien.
Idag, tre dagar senare, välkomnade man Nordirland till Rheinenergiestadion i Köln.
Då lyckades man studsa tillbaka på vinnarspåret, men inte utan darr på ribban.
Det hela började med att Serge Gnabry tog ledningen redan i den sjunde minuten, innan Isaac Price kvitterade för gästerna med tio minuter kvar av den första halvleken.
I den andra återtog inbytte Nadiem Amiri ledningen för tyskarna innan Florian Wirtz, tre minuter senare, fastställde slutresultatet till 3-1.
Tyskland står nu på tre poäng efter två matcher. Slovakien vann sin match mot Luxemburg med 1-0 och toppar gruppen med sex poäng.
