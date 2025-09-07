TV: Tyskland studsade tillbaka efter fiaskot mot Slovakien

I torsdags föll man med 2-0 mot Slovakien.

Idag lyckades Tyskland studsa tillbaka i kvalet till VM 2026.

Detta då man besegrade Nordirland med 3-1.

Foto: Bildbyrån

Det var under torsdagskvällen som Tyskland stod för en rejäl plump då man föll med 2-0 borta mot Slovakien.

Idag, tre dagar senare, välkomnade man Nordirland till Rheinenergiestadion i Köln.

Då lyckades man studsa tillbaka på vinnarspåret, men inte utan darr på ribban.

Det hela började med att Serge Gnabry tog ledningen redan i den sjunde minuten, innan Isaac Price kvitterade för gästerna med tio minuter kvar av den första halvleken.

I den andra återtog inbytte Nadiem Amiri ledningen för tyskarna innan Florian Wirtz, tre minuter senare, fastställde slutresultatet till 3-1.

Tyskland står nu på tre poäng efter två matcher. Slovakien vann sin match mot Luxemburg med 1-0 och toppar gruppen med sex poäng.