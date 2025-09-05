Tysklands fiasko – första gången på 91 (!) år
Tyskland föll mot Slovakien.
Det var första gången ”Die Mannschaft” förlorade en bortamatch i VM-kvalet.
Det var under torsdagskvällen som Tyskland förlorade med 2–0 borta mot Slovakien i kvalet till VM 2026. Då bröt det tyska herrlandslaget en 91 år lång trend.
Sedan den 1 mars 1934, när Tyskland spelade sin första VM-kvalmatch, har ”Die Mannschaft” aldrig förlorat en bortamatch i kvalet till ett VM.
Det var även första gången det tyska landslaget förlorade en VM-kvalmatch med mer än ett mål sedan England, ledda av Sven-Göran Eriksson, var på besök 2001 och vann med hela 5–1.
I Tysklands VM-kvalgrupp finns även Nordirland och Luxemburg.
