Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Tysklands fiasko – första gången på 91 (!) år

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Tyskland föll mot Slovakien.
Det var första gången ”Die Mannschaft” förlorade en bortamatch i VM-kvalet.

Foto: Alamy

Det var under torsdagskvällen som Tyskland förlorade med 2–0 borta mot Slovakien i kvalet till VM 2026. Då bröt det tyska herrlandslaget en 91 år lång trend.

Sedan den 1 mars 1934, när Tyskland spelade sin första VM-kvalmatch, har ”Die Mannschaft” aldrig förlorat en bortamatch i kvalet till ett VM.

Det var även första gången det tyska landslaget förlorade en VM-kvalmatch med mer än ett mål sedan England, ledda av Sven-Göran Eriksson, var på besök 2001 och vann med hela 5–1.

I Tysklands VM-kvalgrupp finns även Nordirland och Luxemburg.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt