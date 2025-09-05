Tysklands fiasko – första gången på 91 (!) år

Tyskland föll mot Slovakien.

Det var första gången ”Die Mannschaft” förlorade en bortamatch i VM-kvalet.

Foto: Alamy

Det var under torsdagskvällen som Tyskland förlorade med 2–0 borta mot Slovakien i kvalet till VM 2026. Då bröt det tyska herrlandslaget en 91 år lång trend.

Sedan den 1 mars 1934, när Tyskland spelade sin första VM-kvalmatch, har ”Die Mannschaft” aldrig förlorat en bortamatch i kvalet till ett VM.

Det var även första gången det tyska landslaget förlorade en VM-kvalmatch med mer än ett mål sedan England, ledda av Sven-Göran Eriksson, var på besök 2001 och vann med hela 5–1.

2-0 – Slovakia 2-0 Germany is only the second time Germany have lost a World Cup qualifier by more than one goal – the other was in the 5-1 defeat to England in September 2001. Memories. pic.twitter.com/GGbQRXEuIX — OptaJoe (@OptaJoe) September 4, 2025

I Tysklands VM-kvalgrupp finns även Nordirland och Luxemburg.