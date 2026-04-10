Kafaji kan fylla Asllanis tomrum: ”Känner mig redo”
Kosovare Asllani kommer vara borta från fotbollen en längre tid på grund av skada.
Då hoppas många att Rosa Kafaji kan fylla det tomrummet.
Damlandslaget har flera tunga och rutinerade spelartapp. En av dem är Kosovare Asllani har skadat knät illa och väntas bli borta under en längre tid.
– Det är väldigt tråkigt för hennes del, det är alltid tråkigt med skador, säger Rosa Kafaji.
Många pekar ut Kafaji som den spelaren som ska ersätta lagkaptenen i startelvan. Själv anser hon att hon är redo att ta platsen men att det inte är hennes beslut.
– Jag är i bra form och känner mig redo. Men i slutet av dagen är det Tonys beslut. Jag gör min grej bara, säger hon och fortsätter:
– Det är en stor roll att axla, men jag är redo. Jag har varit redo ett par år nu.
Sverige tar emot Danmark på Gamla Ullevi den 14 april.
