Källström bemöter FD:s uppgifter om Ole Gunnar Solsjkaer

Kim Källström intervjuas i dag av Sportbladet om sparkandet av Jon Dahl Tomasson och sin syn på möjliga kandidater.

FotbollDirekt har avslöjat att ett namn på en lista är Ole Gunnar Solskjaer och som dessutom uppges vara kontaktad.

Men Källström menar nu att det inte gått så långt med det sistnämnda.

– Det har vi inte. Det visste jag inte ens, säger Källström till Sportbladet.

Den svenska förbundsledningen står inför bråda dagar.

Förbundskapten Jon Dahl Tomasson är sparkad och nu ska en ersättare hittas.

Flera kandidater har nämnts och bland annat har Graham Potter bekräftat för Fotbollskanalen att han är intresserad – om ett bud kommer.

FotbollDirekt avslöjade även under gårdagen att en första kontakt finns kring norske Ole Gunnar Solskjaer. FD fick i går kväll en första kommentar från hans agent Jim Solbakken.

– Jag har ingen kommentar just nu. Du får ringa igen om några dagar, säger Solbakken.

Fotbollschef Kim Källström har i dag mött media, bland annat Sportbladet där han får frågan om Solskjaer – men väljer att inte bekräfta att en kontakt ännu är tagen.

