AVSLÖJAR: Förbundet i kontakt med Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer är aktuell att efterträda.

Enligt källor till FotbollDirekt är han en kandidat efter sparkade Jon Dahl Tomasson – och dessutom redan kontaktad.

– Ingen kommentar just nu, säger hans representant Jim Solbakken till FD denna tisdagkväll.

Foto: Bildbyrån

Ett svenskt förbundskaptensskifte är ett faktum. Jon Dahl Tomasson har fått sparken och ska nu ersättas.

Snabbt har flera kandidater kommit upp som exempelvis Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf, FD har tidigare idag rapporterat om att duon är intresserad – samt även namn som Olof Mellberg och Graham Potter (som enligt Fotbollskanalen ska vara öppen för att ta över).

Däremot ska ännu ingen av dessa vara kontaktade.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att Svenska fotbollförbundet har tagit en första kontakt med norske Ole Gunnar Solskjaer.

Norrmannen var en absolut huvudkandidat redan när Tomasson anställdes.



Solskjaer som sparkats från turkiska storklubben Besiktas går just nu utan jobb.

FotbollDirekt har varit i kontakt med hans agent Jim Solbakken, som bemöter uppgifterna så här.

– Jag har ingen kommentar just nu. Du får ringa igen om några dagar, säger Solbakken.

FotbollDirekt rapporterade redan i lördags att fotbollschef Kim Källström hade minst två huvudkandidater på en ny lista – namn som fanns med även när Jon Dahl Tomasson anställdes.