Svaret om jakten på förbundskapten: ”Inte bara att dra i önskelådan”

STOCKHOLM. Jon Dahl Tomasson är sparkad.

Nu letar SvFF efter en ny förbundskapten för herrlaget.

– Det är ett intensivt arbete som krävs av oss, säger Kim Källström.

Reporter: Emil Annetorp.

Efter fiaskot i kvalet till VM 2026 fick förbundskaptenen för herrlandslaget Jon Dahl Tomasson till slut lämna sin post under tisdagen. Den danske coachen blev med det den första förbundskaptenen den första i det svenska herrlandslagets historia att få sparken.

Nu arbetar Svenska fotbollförbundet (SvFF) med att hitta en ersättare innan landslaget samlas för de två sista VM-kvalmatcherna i november.

– Det är klart att det är oerhört intensivt. Det tror jag alla förstår. Det är ett intensivt arbete som krävs av oss och det är det vi ska försöka leverera. Men namn, exakt var vi ligger och så där, det vill jag inte spekulera i. Det spekuleras ändå. Det är en spännande fråga där många vill ha svar. Vi kommer att kommunicera det konkreta när det är dags för det, säger Kim Källström, fotbollschef på SvFF.

Källström förklarar att det är en grupp som arbetar med att rekrytera den nya förbundskaptenen.

– Vi har en grupp som jobbar med att ta fram namn, bereda förslag, diskutera olika scenarion och se på möjligheter. Det finns en praktiskt verklighet, det är inte bara att man kan dra i önskelådan här. Det måste man ha med sig. Det finns tränare som är under kontrakt eller som vi inte har råd med, eller vad det nu kan vara, säger han och tillägger:

– Jag och Jens T Andersson som representant från styrelsen kommer jobba tight när vi ska ta det mot ett beslut. Det är förbundsstyrelsen som kommer att ta det slutgiltiga beslutet.

Avslöjar samtal med spelare

Flera olika kandidater har bollats upp för jobbet som ny svensk förbundskapten. FotbollDirekt har tidigare kunnat avslöja att förbundet redan har kontaktat den norska legendaren Ole Gunnar Solskjær, och även den tidigare Djurgården-duon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf har gjorts aktuell för posten.

– Vi har koll på vilka tränare som finns där ute. Alla tränare har lite olika egenskaper. Framför allt söker vi tränare som kan sätta en matchplan så att vi vinner matcher. Det är korta samlingar och vi behöver taktiska tränare som kan få ut maximal utdelning av truppen.

Källström berättar att han har varit i kontakt med en del av spelartruppen sedan beslutet kom under tisdagen.

– Spelarna tar inga beslut. Det är oerhört viktigt. Det är klart att vi har ständig dialog och tar temperaturen, men jag tror att det är viktigt att vi i ledande positioner och förbundsstyrelsen fattar besluten, säger fotbollschefen och tillägger:

– Jag pratade med de som har varit kaptener. Dejan Kulusevski, Alexander Isak, Isak Hein och Victor Nilsson Lindelöf. Jag har haft kontakt med dem för att berätta varför vi har gjort som vi har gjort.