Kan välja bort Sverige för Peru: ”Utesluter inte det”

Matteo Perez Vinlöf kallades in till Jon Dahl Tomassons landslag förra sommaren, men har sedan dess fått nöja sig med U21-landslaget.

Samtidigt fortsätter Peru att knacka på dörren, och då är det sydamerikanska nationens A-lag som gäller.

– Jag kommer inte utesluta Peru, men Sverige är mitt fokus just nu, säger vänsterbacken till FotbollDirekt.

Foto: Alamy

I junisamlingen i fjol kallade Jon Dahl Tomasson in tre namn i efterhand i form av Yasin Ayari, Williot Swedberg och Matteo Perez Vinlöf.

Den förstnämnde blev inom kort ordinarie på danskens mittfält – medan vare sig Swedberg eller Perez Vinlöf fått chansen i truppen på nytt utan fått nöja sig med spel i U21-landslaget.

I dagarna föll U21 stort mot Italien och nu under tisdagskvällen väntar en måstematch hemma mot Polen.

– Vår dröm är att ta oss till EM. Det är fortfarande matcher kvar och mycket kan hända. Jag tycker inte Italien kvalitetsmässigt är så mycket bättre än oss, men de har en annan mentalitet. De vet att de är Italien, en stor fotbollsnation – och de beter sig så också. Vi har inte riktigt den inställningen i Sverige ännu, vi vet inte hur bra vi är, säger ytterbacken och fortsätter:

– Kolla på A-landslaget, när hade vi senast så bra spelare? Jag kan inte komma på det sedan jag började följa fotboll i alla fall, säger Perez Vinlöf som är född 2005.

Du var med i Tomassons landslag i juni förra året men har sedan dess inte blivit kallad. Hur ser du på det?

– Det kändes bra när jag var med då. Jag hade bra diskussioner med Jon och han gav mig bra feedback. Jag kände själv att jag håller på den nivån, säger 20-åringen som i somras bytte Bayern München där speltiden uteblev för en tillvaro i kroatiska storklubben Dinamo Zagreb.

– Jag kommer säkert ha framgångsrika säsonger i Dinamo som är en fantastisk klubb. Sköter jag mig bra där ökar säkert chanserna att jag ska komma med i A-landslaget.

Perus landslag vill ha Perez Vinlöf: ”Utesluter inte det”

Men Dahl Tomasson ska kanske inte vila på hanen allt för länge med Perez Vinlöfs namn i A-truppen. Perus dito är nämligen intresserade av vänsterbacken.

Redan 2022 rapporterade spanska AS att Perez Vinlöf övervägde att byta landslag till Peru där spelarens pappa kommer ifrån. Kontakten med den sydamerikanska nationen har funnits i flera år – och nu är det alltså Perus A-landslag som är aktuellt för stockholmaren fostrad i BP.

– De håller på att starta en ny generation i Peru, de har ett spännande projekt på gång. De har länge kontaktat mig men jag har sagt att det i nuläget inte är aktuellt, inte i år eller inom närmsta framtiden. Jag fokuserar på Sveriges U21 nu och att göra det bra i Dinamo, men ja, det är Perus A-landslag som hör av sig.

Kan du komma att byta landslag?

– Jag utesluter det inte. Självklart säger jag inte ja eller nej till något landslag tills den dagen jag är låst. Så nej, jag kommer inte utesluta Peru. Jag har två nationer som jag kan spela för och jag får passa på att utnyttja den möjligheten, men Sverige är mitt fokus just nu.

Relationen till Peru då? Perez Vinlöf talar flytande spanska och var i landet så sent som i vintras.

– Jag var där och firade jul och nyår. Pappa är ju peruan och hans familj bor i Lima. Jag ska försöka åka mer till Peru, det är viktigt att hålla kontakt med familjen där och det är ett väldigt fint land.